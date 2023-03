“Le puse el cuerno”, Galilea Montijo revela que fue infiel

La famosa presentadora anunció hace unos días atrás su separación de su pareja tras años de matrimonio.

Publicidad

Fue hace unos días atrás cuando Galilea Montijo anunció su divorcio con el político Fernando Reina. La separación llegó tras más de diez años de matrimonio y un hijo, noticia que sorprendió a muchos.

Hace unos días, la mexicana, en una reciente emisión televisiva de “Netas divinas” se sinceró y habló de sus relaciones sentimentales. Durante el programa, las conductoras Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Galilea conversaron sobre los cambios que han hecho por petición de una pareja.

De esta manera, es como la mexicana reveló que tuvo una relación tóxica en la que no toleró los malos tratos de su exnovio y decidió engañarlo. Montijo explicó que en una relación con uno de sus ex, que no dio nombres, era un noviazgo “muy tóxico”.

Asimismo, enfatizó que su pareja en ese entonces le prohibía que bebiera y le desagradaban las actitudes de la conductora cuando estaba en reuniones con sus amigos. Y es que se sabe que a Gali le gusta mucho socializar y es muy extrovertida, algo que a su ex le disgustaba.

Lee también:

“Ya después decidí con el tiempo que la cag… Yo intenté mucho tiempo después cambiar, si tengo que confesar que le puse el cuero, pero me lo pidió a gritos chicas, me orilló”, enfatizó la también actriz. La confesión sorprendió a sus compañeras, quienes le hicieron comentarios de apoyo tras haber salido de una relación tóxica.

La separación de Galilea Montijo…

Hace unos días, luego de 11 años de matrimonio, la presentadora de “Hoy” reveló a través de un comunicado, que por mutuo acuerdo se divorció de Reina. Además, detallaron que la complicada etapa del COVID-19 ocasionó ciertas diferencias entre ellos.

Asimismo, en una transmisión de “Hoy” Gali expresó que le daba gracias a la vida el pasar por este proceso tan doloroso de la mano de Tania Rincón y Andrea Legarreta.

(Visited 38 times, 38 visits today)

Publicidad