Fans afirman que Yanet García “ya no tiene vergüenza”, luego de aparecer en lencería transparente

La famosa mexicana ha recibido duras críticas por el erótico contenido que sube a sus redes sociales.

Publicidad

Yanet García sigue causando furor con cada una de sus publicaciones en sus redes sociales. Recientemente, la joven subió la temperatura con una arriesgada fotografía que colgó en sus redes.

En la fotografía, la famosa mexicana aparece utilizando un look que deja muy poco a la imaginación. La postal muestra a la modelo enfundada en un conjunto de lencería, completamente transparente.

Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar; mientras algunos la criticaron por enseñar de más, otros la llenaron de halagos. “Esta mujer ya no tiene vergüenza”, “Ya cayó en lo más bajo con estas fotos”, “Ya no sabe cómo vender su contenido”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en las redes sociales.

Dicho contenido de Yanet tiene un fin: Promocionar el contenido que comparte en su OnlyFans. La originaria de Monterrey, desde hace tiempo se deja ver en diversas plataformas digitales como una mujer provocativa.

Y es que lejos de la que era su imagen como presentadora del clima en Hoy, ahora es comparada con famosas como Celia Lora y Karely Ruiz.

Más de la carrera de Yanet García

Actualmente, la joven cuenta con más de 15 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. García comenzó su carrera en los medios en su natal Monterrey y en 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza, sin embargo, la joven no tuvo suerte.

Fue en 2015 cuando saltó a la fama, tras ser la Chica del Clima del programa de Televisa, la cual le ganó cientos de admiradores. Actualmente, la también influencer vive en Estados Unidos y se ha convertido en una de las mexicanas con más éxito en OnlyFans.

Lee también:

Hace un tiempo atrás, reveló que le iba muy bien en dicha plataforma, por lo que no se le ha visto más incursionando en la televisión.

(Visited 38 times, 38 visits today)

Publicidad