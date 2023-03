Thalía sorprende con cambio de look y le dicen que imita a Shakira

Las impresiones no se hicieron esperar, debido a que los internautas se tomaron el tiempo de dejarle algunas opiniones a Thalía.

Thalía a través de Instagram se mantiene muy activa con sus más de 20 millones de seguidores, y es casi a diario que comparte contenido de lo que se encuentra realizando o ya sea rememorando algunas telenovelas que grabó hace algunos años. El último sábado en horas de la noche compartió una nueva foto donde se le ve bastante alegre y sonriente, y es que los usuarios de la red social no lo pensaron mucho y comenzaron a darle ‘me gusta’ por su radical cambio de look.

La cantante decidió ponerse una gorra, una camisa un poco suelta a su talla y un pantalón deportivo gris, al tiempo que varias personas comenzaron a pensar que no era ella por lo joven que luce en la postal que tiene más de 600 comentarios y casi 40 mil ‘me gusta’ .

“🧢⚾️🏟️ @mets in NYC on March 25th! Remember to wear your hat and discover more about Amazin’ Day at mets.com/AmazingDay 😍🧢 #AmazingDay”, dice la publicación de la también cantante.