Famoso actor revela intenso romance secreto con Belinda

José Ángel Bichir destapa una bomba: tuvo una relación con la cantante y firmó contrato de confidencialidad.

El hijo del actor Odiseo Bichir es tendencia en las redes sociales tras causar conmoción al revelar que tuvo un romance con Belinda y que habría firmado un contrato de confidencialidad.

Fue en un encuentro con la prensa, en donde José Ángel Bichir dio fuertes declaraciones sobre la cantante, con quien participó en la novela ‘Amigos por siempre’ y en la serie ‘Divina Comida’.

Cuando los periodistas lo acecharon, le preguntaron sobre el embarazo de Cazzu con Christian Nodal; por lo que empezó diciendo que es team de la cantante, pues él no se portó bien del todo.

Lo que sí te puedo decir es que es un desmadre lo que sucedió ahí, es un relajo, te puedo decir que le deseo suerte, porque él es muy joven, pero por el lado de Belinda no creo que se haya portado muy bien”, mencionó.

Aprovechando la oportunidad, el actor decidió confesar que él sostuvo una relación amorosa con Belinda el año pasado, pues se molestó de que supuestamente saliera hace tiempo un reportaje en el que presuntamente él había dicho que ella solo fue su amiga.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad , ahí te la dejo de tarea”, agregó.

Momentos después, reiteró que él jamás negó una relación con la cantante y que le gusta decir la verdad:

“Nunca he negado cuando me preguntaron sobre una relación porque no lo haría, porque soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que la verdad siempre salga a la luz. Creo en la verdad. Simplemente eres elegante y te vas por otra vía. Hay una entrevista que dice que no soy el nuevo ángel de Belinda, que somos súper amigos, que nunca anduve con ella y yo digo esto es difamación”, agregó.