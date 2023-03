¿Tuvieron una relación? Poncho de Nigris se despide de Irma Serrano

A pesar de que Poncho de Nigris muchas veces generó polémica por mantener una supuesta relación sentimental con Irma Serrano, ahora comparte un emotivo mensaje para despedirla.

Publicidad

Alfonso de Nigris Guajardo, conocido como Poncho de Nigris, decidió utilizar sus redes sociales para despedir a Irma Serrano.

A pesar de que Poncho de Nigris muchas veces generó polémica por mantener una supuesta relación sentimental con Irma Serrano, ahora comparte un emotivo mensaje para despedirla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Irma Serrano Oficial (@irmaserrano.oficial)

Tras anunciarse la muerte de “La Tigresa”, el famoso presentador y actor, quien supuestamente fue una de sus conquistas, utilizó sus redes sociales para darle el último adiós.

A través de su cuenta de Instagram, Poncho envió un mensaje de despedida a la actriz que extraoficialmente se dice que murió de un infarto a los 89 años. El famoso externó por medio de un conmovedor mensaje que recordará a Irma Serrano como persona que lucha por lo que quiere y deja huella en donde quiera que va, motivo por el que le dará el último adiós como a ella le gustaba: bebiendo tequila.

“EPD Doña Irma Serrano. Una fregona de sus tiempos, vuela alto. Dos días antes de mí cumple a recordarla con un tequila como le gustaba. Amor y paz a todos, pronto nos encontraremos en algún otro lado”, escribió De Nigris en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poncho De Nigris 💎 (@ponchodenigris)

¿Mantuvieron una relación sentimental?

Aunque se especulaba que Poncho de Nigris e Irma Serrano eran pareja porque siempre se les miraba juntos en todos los eventos, el famoso dijo en varias ocasiones que lo que ellos tenían no era nada más que amistad.

“Nunca la besé, nunca le di un beso en la boca. No me gusta decir mentiras. Más que la respete, yo la veía con una abuela porque era grande; imagínate haber tenido relaciones sexuales con ella, yo no lo iba a disfrutar, no estaba enamorado”, dijo Poncho de Nigris en una entrevista para “Suelta la Sopa”.

Lee también: ►Dua Lipa cautiva con looks para la Semana de la Moda en Milán

(Visited 1 times, 1 visits today)

Publicidad