Shakira revela que sufre del síndrome del impostor y habla sobre su vida tras su separación

Durante la entrevista, la artista colombiana detalló como sus fans le ayudaron a levantarse del piso.

La artista colombiana Shakira ofreció su primera entrevista televisiva esta noche por el Canal de las Estrellas. Llena de emociones, la artista aprovechó para hablar sobre el soporte que sintió en sus fans tras la separación de su expareja Gerard Piqué.

“Mis letras son más elocuentes que yo misma. Mis letras son la mejor terapia, son más eficientes”, se le escucha decir a la colombiana. Además, destacó: “Es extraño y cruel como la vida tiene que valerse de estos momentos tan cabrones para desarrollar músculos emocionales”.

Asimismo, destacó que actualmente ha descubierto “quienes son sus verdaderos amigos”. “Me he sentido apoyada por mi público de una manera que jamás esperé que fueran claves”.

Además, agregó: “Mis fans me ayudaron a levantarme del piso, me dieron la fuerza, estoy lista para el próximo round”.

Durante la charla, Shakira también aprovechó para destacar que sus hijos la han impulsado en múltiples ocasiones. “Ellos tienen una participación activa en mi carrera. Sasha tuvo la idea del robot en ‘Te felicito‘ y Milan la del fuego verde”.

Shakira también dijo que el ‘arte’ de la canción de Monotonía fue diseñado en su Ipad por su hijo menor ya que no le convenció la propuesta de los diseñadores de Sony.

Más revelaciones de Shakira

Posteriormente, confesó que sufre levemente del síndrome del impostor. “Todavía no me creo lo talentosa que soy, esa patología me mantiene motivada”. Finalmente, destacó que a su edad se imaginaba “criando pollos y ordeñando vacas”, pero que la vida la ha colocado en momentos incómodos para darle “un entendimiento”.

Finalmente destacó que a veces cree que ha vivido más de una vida. “He vivido riqueza, pobreza, discriminación, la vida me ha colocado en diferentes esquinas”, añadió Shak.

“Yo no sabía que podía llegar a ser fuerte, siempre creí que era frágil, tengo un poco de todo, hay que tener fe en uno mismo”,

