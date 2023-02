‘TQG’, canción de Shakira y Karol G que vuelve a lanzar dardos a Piqué

"Tú buscando fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía", la colombiana vuelve a lanzar un tema con directas para Gerard Piqué.

Ya ha salido a la luz una de las canciones más esperadas del año: ‘TQG‘ de Shakira y Karol G. El tema es parte del álbum de la intérprete de “Bichota“. Tras su publicación, la canción y el videoclip han generado polémica.

Las famosas no han defraudado con esta canción y han dejado absolutas frases para el recuerdo dirigidas a Piqué, Clara Chía y Anuel AA.

Tras el éxito de la Bizarrap Session, la intérprete de “Pies descalzos” vuelve a salir al paso de todo lo que ha vivido en los últimos meses atacando sin piedad a su expareja.

“Me encanta como sigue facturando con el nombre del infiel”, “Esto es hacer un negocio en grande”, “Las mujeres sin duda son más pilas que los hombres”, “Ya siéntese señora por favor y cuide a sus hijos”, “Ya me imagino el bullying que los chicos sufren, ella no verá eso”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Acá la letra completa de “TQG”

La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto’

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió pero yo estoy puesta para lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró ahora ya no eres bienvenido

Lo que tu novia me tiró, eso no da rabia yo me río

No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte

haciendo dinero como deporte, te mando la cuenta de los shows

ya perdí mi pasaporte, estoy más dura dicen los reportes

Ahora quieres volver, se te nota, te crees ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande ‘la bichota’

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto’

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Tú te fuiste y yo me puse triple M: Más dura, Más buena, Más level

Volver contigo: never. Tú eras la mala suerte, que ahora las bendiciones me llueven.

Tú quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías

Tú buscando fuera la comida y yo diciendo que era la monotonía.

Tú quieres volver ya lo suponía, dándole like a las fotos mías

Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía

Bebé qué fue, no pues que muy tragaíto’

Ese buscándome el lao, si sabes que errores yo no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

¿Por qué del nombre?

Aunque muchas personas especularon sobre que fueran unas siglas donde dijera ‘Te Quiero Gerard’ realmente significa ‘Te Quedé Grande‘.

