Esposa de Ricky Montaner llega casi al desnudo a Premios Lo Nuestro

La argentina Stefania Roitman desfiló en la alfombra en una diminuta tanga y sin sostén, dejando a muchos con la boca abierta.

No cabe duda que Stefania Roitman, esposa de Ricky Montaner no quería pasar desapercibida en Premios Lo Nuestro. Y es que la famosa actriz argentina apareció en un look que fue tachado de ser demasiado “revelador”.

Para la ocasión, la famosa optó por un vestido totalmente transparente, el cual deja al descubierto sus atributos delanteros. Pero eso no fue todo, ya que optó por presumir su diminuta tanga, la cual destacaba su espectacular figura.

El amor a primera vista existe y nos acabamos de dar cuenta viendo a #StefRoitman pasar por la alfombra de los #premioslonuestro. 😍 pic.twitter.com/03YyLGsma1 — RAZE (@razeofficial) February 23, 2023

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, muchos internautas destacaron que su atuendo era muy osado. “Me encanta la personalidad de ella”, “Está un poquito pasado su vestido”, “Que hermosa se ve”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Otras que arrasaron en su paso por la alfombra roja del evento fue la modelo y cantante guatemalteca Kimberly Flores. Y es que la artista nacional optó por un vestido en color negro con un enorme y revelador escote.

Asimismo, otra que no pasó desapercibida fue Tania Rincón, quien se adueñó de la alfombra al lucir un vestido transparente.

Esposa de Ricky Montaner y otros famosos…

Cabe destacar que, en esta edición de Premios Lo Nuestro hay un total de 192 nominados, los cuales se distribuyen en 39 categorías. Los nominados al galardón Artista Premio Lo Nuestro del año incluyen a Ángela Aguilar, Becky G y Karol G, a ellas se unen en la contienda Bad Bunny, J Balvin y Camilo.

Mientras que en la categoría regional mexicana destacan el cantante Christian Nodal y Grupo Firme.

La ceremonia se llevará a cabo en el Miami-Dade Arena y la conducción estará a cargo de invitados como Alejandra Espinoza, Adrián Uribe, Paulina Rubio y Sebastián Yatra. Dentro de los invitados musicales se contará con la participación de Ivy Queen, Víctor Manuelle y Grupo Intocable.

