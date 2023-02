Lista de ganadores de los premios BAFTA 2023

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los premios que corre a cargo de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Este domingo la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) realizó la 76ª edición de la ceremonia que premia a lo mejor del cine.

Fue el actor Richard E. Grant el presentador, que ha sido nominado a lo largo de su vida para los Oscar, los Bafta y los Globos de Oro por su interpretación en “¿Podrás perdonarme?”.

Ellos son lo ganadores:

Mejor Película

All Quiet on the Western Front

¡El premio más esperado! El #BAFTA para la Mejor Película

All Quiet on the Western Front

Mejor Documental

Navalny

Mejor Película Animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Mejor Película Británica

The Banshees of Inisherin

Mejor Dirección

Edward Berger – All Quiet on the Western Front

Mejor Actriz

Cate Blanchett – Tár

Cate Blanchett – Tár

Mejor Actor

Austin Butler – Elvis

Mejor Actriz de Reparto

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Mejor Actor de Reparto

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Mejor Guión Original

The Banshees of Inisherin – Martin McDonagh

Mejor Guión Adaptado

All Quiet on the Western Front – Edward Berger, Lesley Patterson, Ian Stokell

Mejor Debut Británico de Dirección, Guión o Producción

Charlotte Wells – Aftersun

Mejor Diseño de Vestuario

Elvis – Catherine Martin

Mejor Diseño de Producción

Babylon – Florencia Martin y Anthony Carlino

Mejor Sonido

All Quiet on the Western Front

Mejor Score Original

All Quiet on the Western Front – Volker Bertelmann

Mejores Efectos Visuales

Avatar: The Way of Water

Mejor Maquillaje y Peinado

Elvis

Mejor Fotografía

All Quiet on the Western Front – James Friend

Mejor Edición

Everything Everywhere All At Once – Paul Rogers

Mejor Casting

Elvis

Mejor Película de Habla No Inglesa

All Quiet on the Western Front

EE Rising Star Award

Emma Mackey

Mejor Cortometraje Animado

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Mejor Cortometraje Británico

An Irish Goodbye

