Fotos de Carmen Villalobos encienden las redes sociales

El jueves, 16 de febrero de 2023. con mucha actitud, la actriz Carmen Villalobos incendió las redes sociales con tremendas fotos, que dejó con la boca abierta a todos sus fans. La colombiana compartió una serie de imágenes en la que cubre sus senos solo con una chaqueta beige.

“Por Dios que beeeeeellaaaaaa mi vida !!! 😍😻 te amo !!! Radiante y sexy !!! 🤤”, “La perfección hecha mujer y nadie puede decirme lo contrario”, “Carmencita me hace dudar de mi sexualidad aveces me preguntó cómo es que soy bi, si existe este tremendo mujerón”, “Este es tu color…te queda mucha más lindo que el cobrizo y también en este largo, no más”, dicen los comentarios en las fotos de Carmen Villalobos.