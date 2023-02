Escuelas Imparables 2 de E! llega para apoyar el emprendimiento en Latinoamérica

Platicamos con la ganadora de la primera temporada, Tania Pimentel, quien será mentora en esta nueva edición.

Hace unos días, llegó la segunda temporada del reality show Escuela Imparables a E! Entertainmet. En esta ocasión, la ganadora de la primera temporada fungirá como consejera de las nuevas participantes.

El programa está compuesto por un total de 12 capítulos, en donde las participantes serán capacitadas en temas como economía, finanzas, administración de empresas y mucho más. Las mujeres que buscarán convertirse en la nueva ganadora son Ana Yañéz, Mafe Moralez, Alicia Vivanco, Mayra Ramos, Marisol Corona, Rosymar González, Rebeca Mora y Wendys Castro.

¿Cómo te sientes con el regreso al programa?

Estaba que no podría de la felicidad. Me emociona poder regresar y compartir mi experiencia, pensar que pasé por el mismo camino, yo sé todo lo que ellas están sintiendo.

¿Qué consejo le darías a las nuevas participantes?

Escuchar el “feed-back”, lo que nos dicen no es una crítica hacia nosotras como personas. Las mentoras quieren vernos crecer, a me ayudó enfrentarme a mis miedos. Yo logré superar a mi impostara, esto me hizo tener mentalidad de ganadora.

¿Qué te dejó ganar la primera temporada?

Me dejó muchas cosas. Es un reto, como persona, nunca había participado en otro reality, te enfrentan a ti misma, a tus creencias. En cuestión de valores yo tengo el de colaboración entre mujeres, y esto es muy sólido, el hecho de conocer a mis otras 11 compañeras me ayudó.

Escuela Imparables deja semilla…

¿Qué faceta podremos ver en tu faceta como consejera?

Van va ver mi crecimiento, sobre todo, se va a poder ver todo lo que he logrado. Tengo participaciones puntuales, pero haré todo el acompañamiento que pueda. En el reality hay mucha colaboración a pesar de que gana solo una persona.

¿Cómo ves el emprendimiento femenino?

Solo el 2% del capital de riesgo invierte en emprendedoras. Hay que cambiar esta mentalidad, las mujeres regresamos más dinero por cada dólar que se invierte en nosotras. Nos enfrentamos a una sociedad que no cree en nosotras, hay que seguir cambiando.

