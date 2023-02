Los famosos que llegaron en “fachas” e intentaron pasar desapercibidos en el Super Bowl LVII

Desde cantantes, chefs y famosos DJ, hasta Ant-Man dijeron presentes en el State Farm Stadium, en Arizona.

El Super Bowl LVII ya inició y el State Farm Stadium le abrió sus puertas a miles de seguidos. Varios cantantes, chefs y DJ decidieron apoyar a su equipo favorito y se hicieron presentes en el lugar.

A continuación, te contamos más sobre algunos de los famosos que intentaron pasar desapercibidos en el lugar. Y es que, buscando la comodidad, algunos optaron por llegar en “fachas”, evitando todo lo que conlleva el glamour.

Uno de los que llamó la atención fue el cantante estadounidense Jay-Z, quien llegó solo, sin la compañía de su pareja, Beyoncé. Asimismo, dentro de los asistentes destacó la intérprete de canciones como “Bored” y “Happier Than Ever”, Billie Eilish, quien optó por llegar con un vestuario “cómodo”.

A lo anteriores se le unió el cantante y comediante Kevin Hart, quien se le vio en compañía de su pareja. El que llegó con sus mejores galas fue DJ Snake, quien tuvo la oportunidad de tocar para los miles de asistentes.

.@KevinHart4real rocking the legendary Reggie White's jersey for the Birds. #FlyEaglesFly

📺: #SBLVII — 6:30pm ET on FOX

📱: Stream on NFL+ pic.twitter.com/33qqNmxJWG

— NFL (@NFL) February 12, 2023