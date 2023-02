Shakira comparte candente foto junto a Rihanna a horas de que inicie el Super Bowl

La famosa cantante colombiana llamó la atención por la imagen que subió a sus redes sociales.

Publicidad

Esta noche será muy importante para la carrera de la cantante de Barbados, Rihanna, quien presentará por primera vez en el Super Bowl de la NFL. Mucho se ha especulado en las redes sociales sobre los famosos que estarán acompañando a Riri.

Sin embargo y hasta el momento, no se ha confirmado si la famosa actuará sola o acompañada. Muchos medios han destacado que Shakira podría ser una de las invitadas de Rihanna al show de medio tiempo.

Pero, en lo que se devela la sorpresa, Shak decidió desearle los mejores deseos a la cantante para hoy en la noche. “Recordando buenos momentos y deseándoles las mejore vibras para el show de esta noche, Rih”, dice el texto que acompaña la imagen que posteo la colombiana.

En la imagen, se puede ver tanto a Shakira como a Riri en un momento que tuvieron juntas cuando grabaron el video de “Can’t Remember to Forget You”. Como era de esperarse, los fanáticos de ambas reaccionaron y recordaron el éxito que tuvo dicha canción.

¿Cuánto ganará Rihanna por su actuación en el Super Bowl?

Según la normativa de la NFL, los artistas no perciben dinero por presentarse en el show de medio tiempo. Es decir, la intérprete de “Umbrella” no ganará nada de dinero por estar en el evento. La organización y las marcas que publicitan se encargan de costear los gastos de la presentación, como todos los gastos de transporte que tenga el artista.

Sin embargo, la famosa tendrá un beneficio a futuro, ya que todos los artistas que se han presentado en este evento han aumentado sus ventas, luego del show.

“Di a luz hace tres meses. Me digo a mí misma ‘¿Estás segura de poder hacer esto?’ No he estado en un escenario en siete años, pero es importante para mí estar este año”, afirmó en una conferencia de prensa Riri.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Publicidad