¿Shakira estará? Estos son los posibles cantantes que acompañarán a Rihanna en el Super Bowl LVII

A pesar de que no se ha confirmado quienes serán, los nombres ya han surgido en las redes sociales.

Este 12 de febrero, Rihanna será la encargada de hacer vibrar el State Farm Stadium de Arizona. Y es que la artista se estará presentando durante el Apple Music Halftime Show del Super Bowl LVII.

Al ser uno de los momentos más importante y vistos del juego, muchos están a la expectativa de si la cantante hará el show sola o invitará a otros artistas. Hace unos días, la famosa dio una conferencia de prensa con Apple Music, patrocinador del show de medio tiempo.

"It's a jam-packed show and it takes a toll on your body." Rihanna opened up at Apple Music's #SBLVII Halftime Show press conference about everything that goes into making a successful performance. pic.twitter.com/BrQCTNA4IE

— Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2023