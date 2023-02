¡Esa es la impactante cantidad que ganará Rihanna por actual en el show de medio tiempo del Super Bowl!

Entérate de ese interesante detalle y otros que de seguro te sorprenderán de este magno evento.

Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se medirán hoy, domingo 12 de febrero, en el State Farm Stadium, de Arizona, en una edición más del Super Bowl. Sin embargo, además del partido, el show de medio tiempo, en el que actuará Rihanna, es un momento muy esperado por los espectadores.

En esta edición la protagonista de uno de los eventos más esperados del mundo será Rihanna. Y es que, la cantante de Barbados volverá a los escenarios tras 7 años de ausencia, en los que se dedicó exclusivamente a su marca.

Según la normativa de la NFL, los artistas no perciben dinero por presentarse en el show de medio tiempo. Es decir, la intérprete de “Umbrella” no ganará nada de dinero por estar en el evento.

La organización y las marcas que publicitan se encargan de costear los gastos de la presentación, como todos los gastos de transporte que tenga el artista. Sin embargo, la famosa tendrá un beneficio a futuro, ya que todos los artistas que se han presentado en este evento han aumentado sus ventas, luego del show.

Rihanna y sus posibles invitados…

“Di a luz hace tres meses. Me digo a mí misma ‘¿Estás segura de poder hacer esto?’ No he estado en un escenario en siete años, pero es importante para mí estar este año”, afirmó en una conferencia de prensa Riri.

Además, resaltó: “Es importante para mí, para que mi hijo lo vea. Para la representación. Te la pasas corriendo durante 13 minutos”. “Lo verán el domingo, desde que inicia, nunca termina. Hasta el último segundo. Toma toda la energía de tu cuerpo”, añadió.

Aún no se han confirmado los nombres de los famosos que estarán acompañando a Rihanna en el medio tiempo. Sin embargo, se dice que todos los que han colaborado con ella, fueron tomados en cuenta, incluso Shakira.

