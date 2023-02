Las fotos de Bárbara de Regil durmiendo en la calle

En las imágenes virales, Bárbara de Regil aparece con una blusa blanca, un pantalón verde y como si estuviera dormida en la vía pública.

En redes sociales circulan algunas fotografías “comprometedoras” de la actriz Bárbara de Regil, en las cuales aparece tirada en la calle como si estuviera dormida y en aparente estado de ebriedad, debido a que a un lado de ella hay un vaso con cerveza derramada.

Sin embargo, no todo es como se publica en las redes sociales. La revista TvNotas aclaró que fue la propia actriz mexicana la que compartió un detrás de cámaras de una escena de la telenovela “Cabo”, de la cual es protagonista. En las imágenes virales, Bárbara de Regil aparece con una blusa blanca, un pantalón verde y como si estuviera dormida en la vía pública.

Lo anterior provocó una serie de reacciones por parte de usuarios de las redes sociales, a pesar de que De Regil se ha caracterizada por llevar una vida saludable y hábitos asociados a la actividad física. En diversas ocasiones ha aclarado que no consume bebidas embriagantes.

“Ni yo cuando llego borracha a mi casa tirada en mi patio jaja”, “Esas escenas no las tienen ni en Hollywood”, “Cualquier coincidencia en la realidad pues ni modos no es nada especial. A todos nos ha tocado de una forma o otra estas así de borrachos. Lo que hace ella no es nada en lo especial”, dicen algunos de los comentarios.

Bárbara de Regil habla de “Sofía”

La actriz mexicana contó en una reciente entrevista con People en Español sobre su reciente trabajo en “Cabo”, telenovela de Televisa-Univision. En la conversación, profundizó sobre su papel de ‘Sofía’, protagonista de la exitosa historia. Además, explicó que esta gran oportunidad le llegó sin buscarla.

“Fue algo que llegó a mí sin buscarlo y creo mucho que lo que llega a ti es porque es para ti. Y estoy muy contenta porque me han tratado muy bien aquí. La verdad que El Güero [productor] me ha tratado espectacular, toda la gente de aquí ha sido muy amable, muy lindos todos”, dijo.

Acerca de su papel de Sofía comentó que se siente “muy contenta. Cabo es un proyecto bien bonito, con unas locaciones espectaculares, con unas actuaciones la verdad muy trabajadas, con unos cuerpos de esos muchachos impresionantes. Estoy muy contenta con el proyecto en sí porque me gusta mucho. Estoy muy enamorada de mi personaje. Definitivamente no hago un personaje que no me guste”.

