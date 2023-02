Andrea Legarreta desata polémica por defender a Pablo Lyle

La conductora de "Hoy", Andrea Legarreta, se dejo ver muy afectada por Pablo Lyle tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario.

Publicidad

El caso de Pablo Lyle sigue generando controversia en el mundo del espectáculo. Han sido varios los famosos quienes se han pronunciado al respecto, entre ellos, la conductora Andrea Legarreta, quién no ha dudado en mostrar apoyo a su amigo.

En octubre del 2022, el actor fue declarado culpable de homicidio involuntario y ahora se ha dictado su sentencia definitiva. Ante esto y la probabilidad de que Pablo Lyle permaneciera 15 años en prisión, Andrea Legarreta, se mostró muy afectada en el programa “Hoy” donde incluso lloró por su amigo, situación que generó polémica entre los seguidores del programa.

Durante la emisión del programa, la famosa habló del caso del actor y contó que amigos enviaron cartas y videos a la jueza para poder reducir la condena. Legarreta narró que Lyle había podido tener comunicación con su familia por medio de videollamadas y se encontraba tranquilo, previo a conocer su sentencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Lyle (@pablolyle)

“Es un joven trabajador, con sueños, que fue una decisión que llevó la tragedia para ambas familias. Su comportamiento fue impecable, muchos se quitan el grillete, no salía, todo el tiempo ha sido respetuoso”, dijo.

Las palabras de Andrea Legarreta generaron un gran debate en redes sociales, y terminó siendo fuertemente criticada no solo por salir en defensa del actor, pues cibernautas dejaron en claro que “no es la víctima”.

“No dudo que sea buena persona, pero las cosas no se pueden medir o basar en lo que piense ELLA o cualquiera de nosotros”, “Pensarían lo mismo sobre el caso de Pablo Lyle si hubiera sido su papá? Su abuelo? Su tío? EL NO ES LA VICTIMA!”, “Qué mal que esta chica no se controle en el programa no se pueden tener privilegios”, fueron algunas reacciones.

Lee también: ►Joven recibe críticas por compartir video junto a Amber Heard

(Visited 15 times, 15 visits today)

Publicidad