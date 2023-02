Amber Heard reaparece bailando canción de Selena Quintanilla en Guatemala

Por esta razón, Amber Heard estuvo de visita en territorio guatemalteco.

Amber Heard acaparó por primera vez los reflectores del 2023 luego de su polémico juicio con Johnny Depp. Esta vez, la famosa actriz de Aquaman fue captada bailando “Como la flor” de Selena Quintanilla, con un hombre de nombre Bernardo Triana, video que se hizo viral en cuestión de instantes.

En 2022, Amber Heard estuvo en el ojo del huracán luego de que Johnny Depp le ganara la demanda por difamación y que tuviera que pagar US $15 millones en total al actor de “Piratas del Caribe”, siendo 10 millones como compensación por los daños y 5 millones en calidad de daños punitivos, situación que ha afectado a la famosa en los últimos meses.

Pese a esa mala fortuna, Amber Heard ha tratado de darle vuelta a la página y tratar de rehacer su vida, por lo que ahora se volvió viral en TikTok al bailar “Como la flor” de Selena, con uno de los miembros del elenco ‘In the Fire‘, quien además compartió unas bellas palabras hacia la famosa.

Cabe mencionar que aunque dicho video se hizo viral en las últimas horas, fue grabado en 2022 cuando Amber Heard se encontraba grabando en Guatemala la película ‘In the Fire’.

“Durante 20 días tuve la oportunidad de vivir una experiencia que me ayudó a reafirmar aún más mi deseo de formar parte del mundo cinematográfico. En esta ocasión, tuve la suerte de estar todos los días en el set y ver y aprender de todos los involucrados en la creación de una película de Hollywood. Muchos saben que desde niño he soñado con poder salir en películas. Tal vez no fui un actor en esta, pero gracias a la experiencia estoy dando pasos para poder llegar a esa meta. Me llevo mucho aprendizaje, nuevas amistades y una mirada renovada para el futuro”, expresó Triana.