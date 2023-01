Famosa modelo sufre fuerte caída en pasarela y el video se viraliza

El video de la estrepitosa caída de la icónica modelo Kristen McMenamy se viralizó en redes sociales.

La modelo Kristen McMenamy sufrió un momento incómodo en una pasarela, en el marco de la Semana de la Moda en París, cuando los tacones de aguja con los que desfilaba le hicieron una mala jugada. Durante la pasarela de alta costura de Valentino el pasado 25 de enero, la modelo, quien tiene 58 años, tambaleó, cayó y visiblemente frustrada, terminó el desfile con sus zapatos en las manos.

El video de la estrepitosa caída de la icónica modelo Kristen McMenamy se viralizó en redes sociales, en donde usuarios destacaron su actitud pero, también, su rara manera de caminar aún sin tacones. En la grabación se observa cómo McMenamy, quien porta un vestido en tonos dorados de Valentino, trastabilla y termina cayendo de rodillas en la pasarela. Alguien trata de ayudarla, pero la modelo no acepta.

Casi inmediatamente, Kristen se levanta para terminar su recorrido caminando raro, visiblemente molesta y con sus tacones en la mano.

This video makes me never want to buy Valentino shoes pic.twitter.com/OihjTCXBn6

— Eboni🤍 (@VersaceVenus_) January 25, 2023