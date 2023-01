Youtuber genera polémica al desinformar sobre los trastornos alimenticios

La creadora de contenidos que tiene millones de seguidores ha generado polémica por decir que los desórdenes alimenticios son obra de Satanás.

Paula Galindo es una influencer, beauty vlogger y youtuber que hace publicaciones de moda, belleza y estilo de vida en su canal titulado “Pautips“, donde acumula más de 9 millones de suscriptores en youtube, sigue acumulando visitas hasta el día de hoy y en su red de Instagram cuenta con más de 8 millones de seguidores.

Ahora la joven que tiene muchos seguidores ha generado polémica por decir que los desórdenes alimenticios son obra de Satanás. La creadora de contenido señaló que sigue enfrentando problemas con los trastornos de la conducta alimentaria que padece y que ahora que está más cerca de la espiritualidad ha podido “salir de ahí”.

En el más reciente video de la influencer publicado en su canal de YouTube ha hecho que el nombre de la joven bogotana se vuelva tendencia en las redes, puesto que ha hecho referencia a temas tan complejos como los desórdenes alimenticios y la espiritualidad.

Desde el 2017, Pautips confesó ante una cámara y más de nueve millones de suscriptores que padecía de estos trastornos de la conducta alimenticia (TCA). La creadora de contenido se convirtió en referente para muchas otras jóvenes mujeres que los enfrentaban. Recientemente, Galindo se ha mostrado ante su comunidad como una mujer mucho más cercana a lo que ella llama “la palabra de Dios”.

“Con mucho respeto y amor te pido que si no sufres o has sufrido un Trastorno alimenticio salgas de este video. Este video NO es para todo el mundo. Quiero comenzar diciendo que esto no le quita ningún valor a los tratamientos tradicionales de psicología, nutrición y psiquiatría. De hecho, yo pasé por varios muy efectivos, pero creo que es importante la parte espiritual”, comentó.

“Yo te pido por sus vidas y porque tú puedas abrir sus ojos y mostrarles la mentira a la que Satanás los tiene sometidos, que se den cuenta que esto es una guerra espiritual, esto no es una guerra física, que esa voz que escuchan en sus cabezas no es de ellas, sino de Satanás causando estragos en sus mentes”, agregó.

Luego la creadora de contenido quiso explicar su posición frente a los TCA y su relación con la espiritualidad, pues señaló que en su caso, a pesar de los tratamientos médicos y psicológicos que lograron hacer que saliera de sus trastornos alimenticios, una parte de ella seguía “enamorada del control” que estos padecimientos le daban a su vida.

Por esto señaló que sigue luchando contra estos problemas y solo a través de “la palabra de Dios” que ha conocido en los últimos dos años ha podido ver que más allá de lo físico, se necesita de la espiritualidad para salir de estos problemas.

“La bulimia es un engaño de Satanás con el cual pensamos que por medio del vómito o los laxantes nos libramos de la culpa y los problemas, que por medio del vómito somos limpias”, dio su punto de vista sobre ese trastorno.

“No Pautips. Tener un TCA no es adorar a Satanás. Si por lo menos te detuvieras a pensar en la irresponsabilidad de decir esto, te darías cuenta que lo que haces es generar más culpa para todas las personas que sufren un desorden alimenticio”; “Lo que Pautips hizo no solamente es irresponsable, sino que también es irrespetuoso con aquellos que lidian con un TCA”; “Pautips estás brindando mala información para todas las personas que lo padecen”, “Pienso que sí es cierto, se necesita ayuda profesional y espiritual para esto”, fueron algunas reacciones.

