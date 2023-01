Paty Navidad recibe duras críticas tras su evidente aumento de peso

Niurka Marcos entró en una nueva polémica al criticar severamente el físico de la actriz, mencionado su aumento de peso y la “fea” apariencia de su cuerpo.

Niurka Marcos demuestra que es toda una experta a la hora de hablar de otras celebridades, y en esta ocasión la víctima fue Paty Navidad, quien ha estado en tendencias en las redes sociales.

La actriz se convirtió en blanco de sus feroces comentarios, pues criticó su apariencia física dentro de ‘La Casa de los Famosos 3’, asegurando que tiene varios kilos de más.

Luego del escándalo que protagonizó hace unos días enfrentándose con la grafóloga Marifer Centeno, ahora la vedette cubana arremetió en contra de la también cantante, quien es una de las 19 celebridades que ingresó al reality de Telemundo.

Fue durante la conferencia de prensa que ofreció para anunciar que será la conductora de “La Drag Queen Soy Yo”, en donde fue cuestionada sobre el desempeño que ha tenido Patricia, pero con su peculiar estilo, no tuvo reparos en hablar del físico de quien asegura es su amiga.

“¡Ay, cómo ha engordado! Paty tan bella… qué feo cuerpo tiene ahorita, ay perdóname amiga”.

Pero luego de que le informaran que posiblemente el sobre peso se debe a que padece una enfermedad, la bailarina reaccionó con su peculiar estilo afirmando que “no, la fealdad no es una enfermedad, es un estado natural”.

“Era de las más bonitas Paty Navidad, por qué se abandonó así mi amiga tan… ¿qué te pasó? No, ella era bella, estaba bella, se cuidaba. Yo tengo 55 años y soy una mujer bella porque me cuido todos los días de mi vida”, agregó ante la cámara.

La actriz responde

Paty Navidad, quien en los últimos años ha subido de peso debido a una condición de tiroides, reveló en ‘La Casa de los Famosos’ que si bien no está delgada se considera talentosa y buen ser humano.

“Soy actriz, no estoy flaca, no estoy bella, pero soy talentosa y me considero un buen ser humano”, comentó Paty a sus compañeros del reality.

La celebridad agregó que le molesta que la gente se preocupe demasiado por la apariencia física y se siente orgullosa de haber logrado lo que tiene gracias a su talento.

“Perdón, pero me da mucha tristeza que la gente solo se concentre en un físico externo y lo que yo he logrado no ha sido por bella sino por talentosa”.

