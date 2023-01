Gaby Moreno celebra nominación a los premios Óscar

La cantante guatemalteca compartió su emoción por medio de las redes sociales tras enterarse de la noticia.

Publicidad

Esta mañana se revelaron los nombres de los nominados que buscarán la afamada estatuilla en la próxima gala de los premios Óscar. En la sección de Mejor Película Animada compiten las películas Pinocho, Marcel The Selle With Shoes, The Sea Beast, Turning Red y El gato con botas.

El último film fue el motivo de celebración de la famosa cantante guatemalteca Gaby Moreno. Y es que la artista escribió e interpretó uno de los temas de la película, cual lleva por nombre “¿Por qué te vas?”.

“Increíble pensar que mi canción forma parte de una película nominada al Óscar”, manifestó la joven por medio de las redes sociales. Las felicitaciones por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, quienes afirmaron estar muy orgullosos de la guatemalteca.

“Bien merecido, ojalá tu música siga llegando lejos”, “Que buena noticia por Gaby”, “Orgullosos de ti”, dicen algunos de los comentarios que han hecho los usuarios. Recordemos que el filme se estrenó en Guatemala el año pasado y se deriva de la franquicia de las películas de Shrek.

Más de la película que cuenta con la música de Gaby Moreno…

Cabe destacar que la película de comedia de aventuras animada por computadora, fue producida por DreamWorks Animation. El protagonista en esta ocasión fue el famoso actor Antonio Banderas, además contó con la participación de Salma Hayek, que retoman sus papeles de El Gato con Botas y Kitty patitas Suaves.

Algo que llamó mucha la atención de esta entrega fueron las escenas post-crédito de la cinta.

El director Joel Crawford dejó una sorpresa al final del largometraje en donde se puede ver al Gato con Botas junto a Kitty Patitas Suaves, en un barco, dirigiéndose a Muy Muy Lejano reino de la familia de Fiona, esposa de Shrek.

Habrá que esperar que se devele finalmente la noticia de la fecha de estreno de la nueva entrega del filme del famoso ogro.

(Visited 9 times, 9 visits today)

Publicidad