Muere famoso actor de Netflix a los 36 años

Fans en redes sociales no encuentran respuesta para esta muerte tan repentina.

Na Chul, actor coreano de 36 años, conocido por protagonizar series dramáticas en Netflix como “Vincenzo“, falleció durante la madrugada del pasado viernes 20 de enero por razones que no se han dado a conocer hasta el momento. La noticia provocó el desconsuelo de sus fans y de los seguidores de este tipo de series.

Na Chul nació el 24 de diciembre de 1986. Debutó en 2010 como actor de teatro, para después dar el salto a la televisión con UL Entertainment como su agencia de representación. Entre las series en las que participó destacan su debut “Jeon Woo Chi”, que se emitió en 2013. Más tarde debutaría en la gran pantalla con “Made in China” (2015), un drama protagonizado por Park Ki Woong.

Sus créditos aparecen también en series de Netflix como “Vincenzo”, protagonizada por Song Joong Ki, “Happiness”, “Through The Darkness”, “Weak Hero Class 1” y el drama que retrata el duro servicio militar en Corea del Sur: “D.P.”.

De acuerdo con el portal Allkpop, hace algún tiempo le fue diagnosticada una enfermedad que permaneció en secreto. Se sometió a tratamiento, pero la semana pasada su salud decayó y fue internado en el hospital universitario Soonchunhyang, donde finalmente murió por causas hasta ahora desconocidas.

