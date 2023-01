Atacan a balazos a cantante que hace unos días visitó Guatemala

Luis Ángel relató que no pudo evitar el llanto cuando las personas que iban en la camioneta les pidieron que se subieran para ponerlos a salvo. Una de esas personas que se baja y les dice que la camioneta estaba blindada y “de volada” primero subieron a las mujeres y a los niños, mientras le estaban disparando.

El cantante afirmó que en aquel momento se sintió culpable de haber puesto a su familia en peligro, mientras los hombres armados les decían que la única manera en la que podrían salir vivos de ahí era si se subían a la camioneta. Finalmente, relató que su familia logró llegar a salvo a las cabañas donde se hospedaban y decidieron regresar a Mazatlán al día siguiente.

“No sé quién sea (la persona que les dijo se subieran a la camioneta), no tuve tiempo de agradecerle, no tengo bandos, pero esa persona salvó a mi familia y le agradezco, en ese momento fue un ángel. No quiero hacer apología del delito, el mismo vato iba diciendo que ellos eran así pero al ver que éramos una familia, se regresaron”, recordó el famoso solista.