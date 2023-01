VIDEO. Ivana Batchelor ya está en Guatemala y así fue su recibimiento

La joven guatemalteca manifestó sentirse muy orgullosa y contenta con el papel que realizó en Miss Universo.

La joven guatemalteca, Ivana Batchelor, cautivó con sus diferentes looks llenos de elegancia en el evento de Miss Universo. Sin embargo, la modelo no logró clasificar entre las 16 semifinalistas pero eso no dejó que millones de guatemaltecos siguieran apoyándola y le brindarán una linda bienvenida a su país.

Batchelor arribó a las 19:30 horas del martes 17 de enero en el Aeropuerto Internacional La Aurora luego de haber representado dignamente al país. Además, la joven tuvo un encuentro con sus fans y familiares.

Con un look casual y el cabello recogido, Ivana sonrió a todas las personas que se hicieron presentes para darle una grata bienvenida y donde además interpretaron Luna de Xelajú.

La guatemalteca cautivó con sus presentaciones a nivel nacional e internacional, y una de sus trajes más representativos fue el National Costume el cual fue nombrado como “Guatemala Inmortal – Jaguar de las Américas”. Al nombrarse las semifinalistas y la ganadora del certamen de belleza, muchos usuarios han manifestado su inconformidad e incluso comentan que Ivana pudo ser una de las seleccionadas y la ganadora del National Costume.

“Eso fue un robo para Guatemala, ella se merecía estar entre las seleccionadas”, “El National Costume era el mejor”, “Ivana brilló por todas partes, le robaron todo”, fueron algunas reacciones.

