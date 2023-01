María Chacón y su infartante foto desde las playas de Costa Rica

La joven presumió su figura en un atuendo que desató los halagos de forma inmediata en las redes sociales.

Publicidad

María Chacón de tan solo 31 años, sigue causando toda una revolución en las redes sociales. Y es que la joven aprovecha cada vez que puede para consentir a sus miles de fanáticos que tiene.

En esta ocasión, la famosa actriz mexicana compartió una fotografía desde algún lugar en Costa Rica. La fotografía deja ver a la joven posando en un traje de baño que deja ver a la perfección su figura.

Los comentarios por sus fanáticos no se hicieron esperar, quienes se manifestaron de manera inmediata. “Ella es toda una diosa”, “Que linda se ve siempre”, “Es toda una mujer hermosa”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la caja de comentarios.

Hasta el momento, la imagen supera ya los más de 163 mil likes, los cuales continúan en aumento. “2023 empezó bonito”, dice la leyenda que acompaña la colección de imágenes en las que se le puede ver disfrutando del vecino país.

Anteriormente, María Chacón había compartido una serie de imágenes desde Cabo San Lucas, México.

María Chacón se despide de su personaje en Cabo…

Fue hace unas semanas atrás, cuando la joven se despidió de Rebeca, el personaje que interpreta en la telenovela “Cabo”. “Hoy me despido de Rebeca después de haberle dado vida por casi seis meses. Te pedí y me llegaste, y cómo me divertí descubriéndote”, afirmó Chacón.

Además, agregó: “Feliz de llevarme gente para toda la vida que encontré en este proyecto. Y emocionada de que sigan disfrutando a este personaje que tanto cariño le tengo”. Cabe destacar que en dicho proyecto, la mexicana compartió créditos con Bárbara Regil, quien le daba vida a Sofía Chávez Pérez.

En el proyecto, tanto María Chacón con Bárbara eran hermanas, quienes se vieron envueltas en un sinfín de situaciones.

No cabe duda que ambas nos llenaron de emociones con sus papeles.

(Visited 103 times, 103 visits today)

Publicidad