Elle Fanning llega con elegante, pero revelador vestido a los Critics Choice Awards

La famosa actriz sorprendió con el diseño que decidió elegir para la gala que se lleva a cabo en Los Ángeles.

Esta noche, una vez más, las estrellas del cine vuelven a la alfombra roja con lo mejor de sus galas. Y es que hoy se lleva a cabo la 28 edición de los Critics Choice Awards en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California.

Una de las primeras en impresionar en su paso por la alfombra, fue la famosa actriz Elle Fanning. Y es que la joven llegó con un impresionante diseño que destacó a la perfección su hermosa figura.

El vestido dejó anonadados a sus fanáticos, ya que la hacía ver sumamente espectacular en el evento. “Que hermosa se ve”, “Toda una mujer linda”, “Que buena elección de vestido”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las diferentes rede sociales.

No cabe duda que la joven si que sabe cómo llamar la atención de sus miles de admiradores.

Los nominados de los Critics Choice Awards

Sabemos que Everything Everywhere All At One es la máxima nominada en 14 diferentes categorías. Sin embargo, no podemos dejar de lado títulos como The Banshees of Inisherin, The Fabelsmans o Babylon.

Mientras que, por la estatuilla por la Mejor actriz y actriz están nombres como Cate Blancett, Michelle Yeoh, Brendan Fraser o Austin Butler. Por su parte, la televisión también tiene grades nominaciones, siendo Abbott Elementary la que lidera esta categoría con 6 nominaciones.

A continuación encontramos con 5 nominaciones a Better Call Saul, agregando a la lista, nombres como Zendaya, Bob Odenkirk, Matt Smith o Jennifer Coolidge. Cabe destacar que la gala estará arrancando en punto de las seis de la tarde y se transmitirá por la señal de TNT.

Esta edición contará con Chelsea Handler como anfitriona de la gala que reunirá a grandes de la industria televisiva y cinematográfica. Recordemos que esta llega después de los famosos Golden Globes.

