Novio hace fuerte revelación de Ivana Batchelor a horas de la final del Miss Universo

El joven hizo una confesión sobre la Miss Guatemala durante un en vivo que se hizo en Facebook.

Hace unos días atrás, Jorge Toriello, novio de Ivana Batchelor compartió imágenes en el aeropuerto rumbo a apoyar a su pareja. El joven manifestó estar muy emocionado por la Miss Guatemala que formará parte de la final del Miss Universo esta noche.

Asimismo, compartió sus sentimientos en torno a ver a su pareja triunfado en el certamen de belleza. Fue la página Guatemala sus bellezas desde donde se realizó un en vivo y se le realizó una entrevista a la pareja de la quetzalteca.

“Como mujer es la mujer que todo hombre desea. Es una mujer increíble, es demasiado buena, siento que no lo merezco”, afirmó el joven. Además, Toriello agregó: “En la preliminar lució increíble, todas sus pasarelas, su National Costume hermoso”.

Asimismo, enfatizó que a pesar que no la ha visto en varios días, está muy feliz por su pareja.

La confesión de la pareja de Ivana Batchelor…

Pero eso no fue todo, ya que también aprovechó para hacer una revelación en torno a la reina de belleza cuando le cuestionaron de qué le decían sus amigos sobre tener una novia tan bella. “Los cuates me dicen que le haga ganas, que no sea muy celoso”, detalló el novio de Ivana.

Asimismo, confesó que Batchelor es “más celosa que él”, pero que él entendía todo lo que implica tener una novia como la Miss Guatemala. Finalmente habló sobre los planes que tiene la pareja: “No somos una pareja normal, nuestro amor va más allá de lo físico”.

Y es que según dio a conocer, Jorge tiene planes de irse a estudiar al extranjero e Ivana de continuar sus estudios como comunicadora. En las redes sociales se compartieron imágenes de los ensayos de la gran final del Miss Universo.

En el clip se puede ver a la joven disfrutando del evento e irradiando con su belleza.

