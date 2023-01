¡Una de ellas será la ganadora! Revelan el nombre de las 3 finalistas a Miss Universo

Luego de conocer a las 16 semifinalistas y luego el top 5, estás jóvenes fueron las que llegaron más lejos.

Luego de meses de entrenamiento y pasarelas, se llevó a cabo la gran final del Miss Universo. Un total de 84 participantes llegaron a Nueva Orleans para formar parte de las diferentes actividades del certamen de belleza.

Con un espectacular opening, las jóvenes aparecieron con sus vestidos brillantes en la gran gala. Posteriormente, se revelaron los nombres de las primeras 16 semifinalistas que lograban avanzar a la siguiente ronde.

En una segunda aparición, las candidatas aparecieron en hermosos trajes de baño, que destacaron sus hermosas figuras. En la siguiente etapa vimos a las participantes deslumbrar con sus elegantes y hermosos vestidos de noche.

A continuación, se escucharon los nombres de las cinco jóvenes que subirían un peldaño en la competencia. Previamente a ello, la nueva dueña de Miss Universo hizo entrega de un premio especial a una de las participantes.

La ganadora fue la representante de Tailandia, quien ha destacado por su liderazgo en su país. Como parte del programa, las jóvenes fueron sometidas a una ronda de preguntas hechas por los diferentes jueves.

Paso siguiente, el top tres fue revelado por las presentadoras, dentro de las que destaca Olivia Culpo. Cabe destacar que las jóvenes que siguen en la competencia son: La representante de República Dominica, además de la candidata de Estados Unidos.

Finalmente, el tercer lugar del top 3 fue ocupado por la joven de Venezuela.

El Miss Universo se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, Estados Unidos. Esta será la noche en la que Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021 coronará a su sucesora, tras varios meses de reinado.

Welcome to the TOP 3, DOMINICAN REPUBLIC! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/S3iA3JmXjQ

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023