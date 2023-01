R’Bonney Nola de Estados Unidos se corona como Miss Universo 2022

La joven de tan solo se logró imponer ante las más de 80 candidatas que formaron parte del certamen de belleza.

No cabe duda que R’Bonney Nola ha logrado alcanzar uno de sus sueños, luego de coronarse hoy como Miss Universo. Luego de varios días de competencia, esta noche se llevó a cabo el evento final del certamen de belleza.

Más de 80 jóvenes hicieron su primera aparición en la pasarela, para presentarse una a una. Luego de finalizar el opening, se reveló el nombre de las primeras 16 semifinalistas del concurso.

A continuación, se vio a las jóvenes desfilar en traje de baño, en donde presumieron su escultural figura. Asimismo, la dueña de Miss Universo aprovechó para subir al escenario y hacer entrega de un premio especial.

La joven de Tailandia fue distinguida por su liderazgo en su país y recibió una importante donación. La última aparición de las candidatas estuvo llena de brillos con los diferentes vestidos de noche.

Say hello to your top 3!! Dominican Republic, USA, and Venezuela!!

The 71st #MISSUNIVERSE Competition is airing LIVE on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/6IYSsOmLqg

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023