Ellas son las 16 semifinalistas del Miss Universo de la 71 edición

Las jóvenes lograron conquistar al jurado por sus diferentes aptitudes y ellas avanzan a la siguiente ronda.

La competencia ha iniciado, esta noche decenas de jóvenes buscarán alzarse con la corona de Miss Universo. Más de 80 candidatas provenientes de diferentes países desfilaron en el opening del evento.

Cabe destacar que el evento es conducido por la modelo estadounidense Olivia Culpo, quien luce un espectacular evento. Luego de que las jóvenes se presentaran, se continuó con el siguiente punto: la revelación de las primeras semifinalistas.

En esta ocasión se conocieron los nombres del Top 16, dentro de las cuales destacan: Puerto Rico, Australia, Haiti, República Dominicana, Laos, Sudáfrica, Portugal y Canadá. A las anteriores también se unieron las representantes de: Perú, Trinidad y Tobago, Curazao, India, Venezuela, España, Estados Unidos y Colombia.

Las jóvenes se mostraron muy emocionadas a la hora de escuchar su nombre por las presentadoras.

Another TOP 16 spot is going to PERU! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/9XNi9gsvaq

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023