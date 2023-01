¡Latinas presentes! Conoce a las 5 finalistas de Miss Universo

Los nervios siguen a flor de piel con la gran final del famoso certamen de belleza que se lleva a cabo en Nueva Orleans.

Luego de presentarse una a una las candidatas durante el opening del Miss Universo, la competencia continúa. Tras conocerse a las primeras semifinalistas, se dio paso a una segunda pasarela en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial.

En esta ocasión, las jóvenes presumieron sus esculturales en coloridos y diferentes trajes de baño.

En una tercera aparición, las participantes llenarán de glamour el evento con sus espectaculares vestidos de noche. Las siguientes finalistas serán sometidas a una ronda de preguntas hechas por el panel del jurado calificador.

Cabe destacar que las participantes que ocuparon un lugar fueron: La representante de Venezuela, además de Estados Unidos, a ellas se unió Puerto Rico.

Asimismo, a las anteriores se sumó Curazao y la última en ocupar un lugar en el top 5 fue República Dominicana.

On to the TOP 5 and the first to make it is VENEZUELA! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/jaklM8yPTk

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023