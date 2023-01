Shakira no es la única: Miley Cyrus estrena canción el día del cumpleaños de su ex

'Flowers' es el primer adelanto del nuevo disco de la artista, 'Endless Summer Vacation'.

Tras 24 horas del lanzamiento de la Music Session #53 de Shakira y Bizarrap, una nueva canción de una artista femenina impactó a la industria musical internacional. Se trata de Flowers, el nuevo sencillo de la estadounidense Miley Cyrus. Con sus recientes lanzamientos ambas cantantes han sido relacionadas, ya que en ambas canciones hacen referencia a sus exparejas.

Mientras la barranquillera sorprendió con una tiraera al exfutbolista Gerard Piqué, la norteamericana lanzó varios dardos a su exesposo, el actor Liam Hemsworth, en el nuevo sencillo que hace parte de su más reciente álbum llamado Endless Summer Vacation.

Sin ponerse de acuerdo y con tan solo un día de diferencia, Cyrus y Mebarak hicieron una revolución femenina que retrata la superación del desamor y la liberación que representó para ambas alejarse de sus respectivas exparejas. Shakira y Piqué estuvieron juntos más de 12 años; Miley y Liam tuvieron una relación y matrimonio de más de 10 años.

Mientras Shakira causó furor con frases como “una loba como yo no está pa’ tipos como tú” o el juego de palabras con ‘sal-pique’ y ‘clara-mente’ para referirse al padre de sus hijos y su actual novia Clara Chía; Miley Cyrus inicia su canción con un recuerdo muy doloroso en su historia de una década con el actor australiano. El incendio de su mansión en Malibú.

“Éramos buenos, éramos oro / Una especie de sueño que no se puede vender / Estábamos bien, hasta que ya no / Construimos un hogar y lo vimos quemarse”, así inicia la canción de la ex chica Disney.

Miley Cyrus le canta a su ex

La artista continúa su historia reconociendo que ella no quería terminar con esa relación, pero tampoco quería mentir. Aunque hasta ese momento se podría creer que, una vez más, Miley le estaba cantando al desamor, la joven de 30 años demostró que en esta nueva faceta de su vida prioriza el amor propio.

“Empecé a llorar pero recordé / Yo puedo comprarme mis propias flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo por horas / Ver cosas que tú no entiendes / Puedo llevarme a bailar / y puedo sostener mi mano / Yo puedo amarme mejor que tú”.

En el videoclip oficial, tal y como lo narra la canción de la joven artista nacida en Tennessee, Estados Unidos, no se ve a otra persona junto a ella, Cyrus es la única protagonista de su historia. La artista se muestra bailando, yendo a la playa, nadando, entrenando y disfrutando de una gran casa sin necesidad de compañía.

Fanáticos de la cantante americana han identificado en cada estrofa una respuesta a su exesposo Hemsworth. Especialmente, muchos de los smilers –como se llama el fandom de la cantante– notaron que el coro de Flowers parece una respuesta directa a la canción When I was your man del artista Bruno Mars.

Seguidores de Miley Cyrus recuerdan que en medio del divorcio entre la ídola juvenil y su esposo, este le dedicó la canción de Mars, en la que el hombre expresa que debió haberle comprado flores, sostener su mano, hablar con ella por horas y llevarla a bailar. Todas estas, cosas a las que Cyrus respondió en Flowers.

