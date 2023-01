Otro ‘dardo’ de Shakira a Piqué en su nueva canción

La cantante barranquillera sorprendió a sus fanáticos con un nuevo anuncio.

Comenzó vívido el 2023 para Shakira y Gerard Piqué, la expareja que anunció su separación en junio del 2022, pero que no ha dejado de producir noticias diarias. Todo indica que la colombiana ha tenido que aplazar su viaje a Miami, Estados Unidos, donde se radicará, por la salud de su papá.

Piqué sigue con su juguete, la ‘Kings League’, el torneo de futbol impulsado por él, lo que habría generado en los últimos días un disgusto con la colombiana. El viernes pasado, el exdefensa fue protagonista de un streaming y estuvo acompañado por su hijo mayor, Milan.

Shakira reaccionó y se señala que no le gustó para nada la presencia de su hijo en ese ‘Twitch’, pues no tuvo su consentimiento.

El lunes, 9 de enero de 2023, los medios españoles dieron a conocer una nueva canción de la colombiana, quien publicó una frase considerada un dardo directo hacia Piqué.

Los mensajes de Shakira hacia su expareja parecen ser recurrentes desde el lanzamiento de su trabajo ‘Te felicito’, ya hace unos meses.

The She Wolf is back on January 11th! 🐺🚨 ¡La Loba está de regreso este 11 de enero! pic.twitter.com/UT0Kxh757X

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023