La creadora de contenido reveló que se llevaron hasta su módem de internet, por lo que no quedó nada registrado.

Marisol y Gerónimo, mejor conocidos en redes sociales como Mona y Geros, denunciaron el asalto a su casa en León, Guanajuato, México, de donde son originarios. De acuerdo con la pareja de youtuber, este hurto sería el segundo. Informaron que los ladrones se habrían llevado 2 millones de pesos mexicanos.

“La primera vez que me robaron a mí, me quedó de experiencia, yo ya no manejo efectivo, yo pura tarjeta y todo mi dinero está en el banco. El que sí tenía era Geros porque la había pagado unos carros que él había vendido y gente que le debía le pagó… Se llevaron sus cadenas y dinero en efectivo. Se llevaron 2 millones de pesos”, comentó Mona.