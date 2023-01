Miss Universo posa junto a la guatemalteca Ivana Batchelor

Ivana Batchelor, Miss Guatemala, participó el 9 de enero en una conferencia de prensa en Nueva Orleans, con un atuendo inspirado en el quetzal.

La modelo quetzalteca Ivana Batchelor que representará a Guatemala en la 71ª edición de Miss Universo, que se disputará el próximo 14 de enero 2023, compartió un momento junto a la actual soberana Harnaaz Sandhu.

A través de su cuenta de Instagram, Ivana compartió muchos de los momentos que se viven en la concentración de Miss Universo. Y fue precisamente la tarde del lunes (9 de enero), que la originaria de Quetzaltenango posteó una foto con la actual Miss Universo. Junto a la foto, donde ambas lucen bellísimas, escribió:

De manera instantánea, comenzaron a escribirse miles de comentarios, en el que enviaban sus mejores deseos a la representante guatemalteca. Hasta el momento, la publicación ya cuenta con más de 43 mil reacciones.

“Te he seguido desde el MGI y me has parecido la Miss Guatemala más completa que ha habido”, “Lo que me encanta de las personas con criterio es que el riesgo es parte de su esencia. Nada ni nadie puede juzgar tu esencia”, “Me encanta! 😍siempre hermosa! Y amo que lleves a Guate 🇬🇹 hasta en lo más pequeño ❤️”, dicen algunos de los comentarios.