Liza Koshy enseña su tanga en plena alfombra de los Golden Globes

La actriz acaparó la atención con un candente vestido de encaje cuyo escote mostraba su lencería; además no llevaba sostén por lo que los senos también eran evidentes.

Liza Koshy comenzó su carrera en la actuación en el 2016 cuando protagonizó Freakish de Hulu como Violet Adams, pero en el 2018 co-creó y protagonizó la serie web Liza on Demand y la fama vino como la espuma.

La actriz empezó a darse a conocer a través de Vine cuando estaba en la secundaria. Al principio se unió porque sus amigos estaban descargando la aplicación; sin embargo, su nombre poco a poco fue cobrando popularidad.

Liza Koshy is gorgeous at the #GoldenGlobes. https://t.co/JbN7MSqzJz pic.twitter.com/3psVhHwy2N

— Variety (@Variety) January 11, 2023