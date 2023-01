Ninel Conde desata bajas pasiones en medio de la nieve semidesnuda

La cantante elevó la temperatura al dejar ver su perfecta anatomía en una candente sesión de fotos en Jacksonhole, Wyoming.

Ninel Conde eligió pasar los primeros días de este 2023 desde la nieve, pero eso no es pretexto para no sorprender a sus millones de fans en las redes sociales con un look muy atrevido.

En sus redes sociales, la cantante mexicana presumió cuerpazo en un micro bikini negro y desafió las bajas temperaturas, mientras se encuentra en Jackson, en Wyoming, Estados Unidos, rodeada de nieve.

“Snow bunny🐰❄️”, escribió en la fotos, donde presume su bien trabajada y perfecta anatomía arrancando miles de suspiros.

Las candentes imágenes no pasaron desapercibidas en Instagram y miles de seguidores le dejaron picantes comentarios halagando su belleza y sensualidad.

“Bellísima Ninel”

“Preciosa”

“Toda una Diosa”

“Tú cómo siempre tan hermosa”

“Demasiada belleza”

“Super wowww eres una muñequita”

“Qué mujer más divina”, fueron algunas reacciones de sus fans.

El nuevo galán de la cantante

Aunque se esfuerce por pasar desapercibida, Ninel Conde siempre llama la atención a donde vaya. Especialmente si se trata de la playa pues la actriz destaca por su esculpida figura.

Eso fue precisamente lo que le pasó recientemente mientras disfrutaba de las bellas playas de Miami. La mexicana no pudo escapar del lente del paparazzi quien captó un poco más que su simple outfit playero.

El “bombón asesino” fue vista pasando un agradable momento en compañía de un misterioso hombre. Algo que desató inmediatamente los rumores sobre una nueva relación amorosa.

Ninel comenzó su carrera en 1995, luego de ser la ganadora del concurso Señorita Estado de México. En 1997 se convirtió en madre por primera vez junto al actor Ari Telch, para el 2014 tuvo a su segundo hijo con el empresario Giovanni Medina.

