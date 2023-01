Karol G enciende las redes con blusa mojada y sin sostén

La cantante se despidió de 2022 con un emotivo mensaje y además una sexy sesión de fotos que dejaron sin habla a sus fans.

Karol G compartió con su fanaticada unas palabras para cerrar el 2022 y comenzar el 2023 con la mejor energía, y obviamente, acompañada de unas despampanantes imágenes en la playa.

La cantante colombiana volvió a desafiar la censura de Instagram al publicar sensuales fotografías en las que sale acompañada de una tabla de surf.

Ella hizo la publicación de 7 fotografías en las que incluyó un mensaje para desearle lo mejor al público; además, aprovechó la oportunidad para revelar que su corazón no la pasó nada bien.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste”, comenzó diciendo la Bichota.

La artista añadió: “Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”.

También, puso énfasis en las dificultades que tuvo este año: “Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito)”.

¿Es novio de la cantante?

Los rumores de un presunto noviazgo entre Karol G y James Rodríguez, nuevamente se han reavivado. Esto después de una serie de sucesos que han originado más rumores en su entorno.

Al futbolista ya no le cuesta admitir que le gusta ser uno de los primeros en escuchar a la intérprete de ‘Provenza’, el entusiasmo se nota también a través de las redes sociales, dónde él no para de darle like a sus fotos una ves subida en su cuenta oficial de Instagram.

Pero lo que ha llamado la atención, es específicamente a las fotos que James le da me gusta, ya que son en esos momentos en cuando ella deslumbra su silueta encantadora.

La cantautora de “Bichota” se separó del cantante Anuel AA en febrero de 2021, tras tres años de noviazgo.

