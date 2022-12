JuanPa Zurita presume creativa prenda de Guatemala

Hace algunos días, JuanPa Zurita de despidió de Guatemala con un emotivo mensaje y varias fotografías.

Juanpa Zurita es un influencer, vlogger, actor y modelo mexicano de las redes sociales. Se hizo famoso en el 2013 haciendo videos de comedia en la aplicación Vine.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juanpa Zurita (@juanpazurita)

El actor e influencer recorrió el país y en varias ocasiones dejó ver lo sorprendido que estaba por su belleza y prometió que regresaría. “Guatemala… por donde empezar… Primero no puedo creer que me tarde tanto tiempo en visitar este país. Todo el tiempo buscando joyas y no me había dado cuenta que a lado de mi país había una. Guatemala es PRECIOSO. Estoy sorprendido de lo bonito que es y lo chilera que es su gente”, comentó en esa ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juanpa Zurita (@juanpazurita)

Zurita estuvo en Guatemala por una semana realizando grabaciones y recorriendo varios lugares turísticos de nuestro país y ahora comparte una fotografía que ha dado de qué hablar. El famoso realizó una producción para una marca reconocida, sin embargo, no ha dejado de comentar que se quedó enamorado de cada uno de los rincones nuestra patria y para recordarlo lució una camiseta con un chapinismo.

“Cuando el deber llama. PUCH…ICA”, escribió junto a una serie de fotografías. En las mismas aparece con una chaqueta con adornos inspirados en el Gran Jaguar de Tikal y luego muestra su camiseta que dice “Púchica“. El actor de 26 años prometió volver para conocer más sitios turísticos.

