Andrea Escalona posa desnuda en la recta final de su embarazo

La presentadora y actriz está contando los días para recibir a su primer hijo, a quien según varios medios mexicanos, le podría de nombre Messi.

Publicidad

Andrea Escalona está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues después de la muerte de su madre, la llegada de su primer hijo representa una ilusión y un nuevo capítulo.

La presentadora mexicana sorprendió al iniciar la cuenta regresiva para tener a su bebé en sus brazos, pues compartió una impactante foto desnuda desde una tina de baño.

En la imagen, la también actriz reflexionó sobre la etapa que está por comenzar: la de mamá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por andy_escalona (@andy_escalona)

“Toda mi vida me he preparado para esto! Estoy tan emocionada. Yo si era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de “Mafalda” que jugaba a las muñecas, quería al que comía y hacía popó, no puedo creer que ya voy a tener el mío!”, empezó su relato.

Andy, como todos le dicen, contó que aunque su plan de convertirse en mamá no salió como siempre soñó, pero agradece la manera en que su “churrito” llegó a su vida.

Al confirmar su embarazo dudó: “Me parecía increíble que Dios me diera esta oportunidad no planeada pero sí deseada. Había que tomarla y algo dentro de mi me decía que aunque no pareciera el momento ‘Perfecto’ sí lo era”.

No obstante, hoy agradece y acepta que su embarazo le cambió la vida, no solo transformó su cuerpo ni su ser, sin duda, se siente una mujer feliz y afortunada.

¿Qué nombre le pondrá la presentadora?

El pasado uno de diciembre ella se despidió de los televidentes del programa Hoy, y es que se reveló que se ausentaría unas semanas por el nacimiento de su bebé.

Andrea Escalona reveló que su pareja Marco Estrada sería el encargado de ponerle nombre, ya que habían quedado que si era niña la conductora elegiría; pero si era niño, le tocaba al papá.

A unos días de convertirse en madre, ya habría dado pistas de como se llamaría su hijo. En Instagram Stories, la conductora del programa Hoy compartió una nota en la que se señala que solo en Colombia se han registrado 152 niños con el nombre de Messi.

En su publicación, insinúo que su bebé también podría llamarse Messi, esto luego de ver a Argentina campeón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por andy_escalona (@andy_escalona)

(Visited 8 times, 8 visits today)

Publicidad