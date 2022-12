Miss Universo destaca a Miss Guatemala en sus redes sociales con este espectacular video

La reina de belleza quetzalteca Ivana Batchelor sigue llamando la atención por espectacular belleza.

La cuenta regresiva para la nueva edición del Miss Universo está a punto de iniciar en enero. Será el próximo 14 de enero cuando Ivana Batchelor, Miss Guatemala tenga la oportunidad de representar al país en la contienda de belleza.

Por medio de las redes sociales, el nombre de la guatemalteca ha comenzado a sonar en varios programas de televisión. Asimismo, varios missologos han destacado la belleza que posee la representante guatemalteca.

Hay que destacar que la 71 edición del evento se llevará a cabo en el New Orleans Morial Convention Center en la Ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Serán un total de 86 jóvenes que estarán disputándose la corona durante tres semanas en dicho país.

Por su parte, Ivana se ha dedicado a prepararse en los últimos meses, por lo que ha viajado a varios países para promocionarse. Hace unos meses atrás, la joven fui invitada a las oficinas de Estados Unidos, en donde le tomaron un video en donde se da a conocer.

“Miss Guatemala sueña en grande yendo a la competencia de Miss Universo”, se puede leer en la leyenda que acompaña la publicación. En el clip la joven habla de las diferentes comunidades a las que ha tenido oportunidad de ayudar.

Los comentarios por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, quienes no dudaron en afirmar que será “una gran representante”. Algunas de sus antecesoras como Jessica Scheel y Virginia Argueta no dudaron en halagarla.

“Que linda. Seguro te va ir mucho mejor. Lo tenéis todo”, dice el comentario que hizo la Miss Guatemala 2010. Actualmente, Ivana supera los más de 115 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Desde ya, le deseamos la mejor de las suertes a nuestra representante, quien de seguro brillará y pondrá en alto el nombre de Guatemala.

