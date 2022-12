Henry Cavill se despide de Superman con emotivas palabras

Después de haber anunciado su regreso a las pantallas como el famoso superhéroe, el actor no llegó a un acuerdo con los productores de la cinta por lo que decidió colgar la capa.

Desde que en 2013 se puso por primera en la piel de Clark Kent, Henry Cavill se convirtió en uno de los favoritos del público y de los fans del universo de DC, incluso pidieron una continuación.

El sueño de volver a ver al actor como Superman parecía ser una realidad. Sin embargo, un comunicado cierra la puerta a esa posibilidad. Las esperanzas han muerto y fue él mismo quien dio a conocer la noticia.

Hace poco se reveló que Warner Bros. Discovery se puso en manos de James Gunn y Peter Safran para que comenzaran a idear y construir nuevas historias para DC Comics, y eso incluía “El Hombre de Acero 2“.

Y agregó, “el cambio de guardia es algo que pasa. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a todos quienes estén involucrados con el nuevo universo, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años… podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar… Superman sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo”.

Henry Cavill finalmente remató su mensaje con la siguiente frase, “mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”, cerró.

En octubre pasado había anunciado su retorno a la franquicia; sin embargo, después de algunas conversaciones con James Gunn y Peter Safran, directores y productores de Superman, no se llegó a un acuerdo.

James Gunn expresó en redes sociales su intención de explorar otras épocas del superhéroe, como sus primeros años en la Tierra.

“Nuestra historia se centrará en los inicios de la vida de Superman, de modo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill. De todos modos, hemos mantenido una estupenda reunión con Henry, somos muy fans y hemos hablado de un buen número de posibilidades de trabajar juntos en el futuro”, expresó.

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022