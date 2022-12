Amaia Montero habla por primera vez de sus problemas de salud mental

La intérprete de “Rosas”, dijo estar muy molesta con la actitud de ciertos medios de comunicación y el trato que le han dado a su familia.

La cantante española Amaia Montero habló por primera vez tras dejar una clínica en Navarra, España, tras presentar problemas de salud mental; la exintegrante de La Oreja de Van Gogh aseguró que estas épocas del año no serán de celebración para ella.

Amaia Montero rompió el silencio tras haber sido dada de alta de la cínica el pasado mes de noviembre, la cantante habló para el programa Socialité de la cadena Telecinco del país ibérico. La española señaló que a pesar de que las fechas navideñas estén a la vuelta de la esquina, para ella “no es un momento de celebración”. Y es que la popular artista continúa volcada en su recuperación para volver a ser la misma de siempre lo antes posible.

Montero aseguró que todavía “no está preparada” para explicar detalladamente “qué fue lo que le pasó. “Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así”.

Amaia Montero molesta con los medios

La intérprete de “Rosas”, dijo estar muy molesta con la actitud de ciertos medios de comunicación y el trato que le han dado a su familia: “Ha sido bastante heavy”.

Amaia Montero despertó la preocupación entre sus fans cuando publicó una desconcertante imagen en sus redes sociales donde se veía muy desmejorada y estaba acompañada por el mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

La acción hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, especialmente tras conocerse que permaneció ingresada en una clínica de Navarra durante un mes.

