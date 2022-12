Edwin Luna defiende a guatemaltecos, luego de que Marcela Iglesias los llamara “gente descalza y de la sierra”

La influencer insultó y despotricó en contra de Kimberly Flores, por lo que su esposo salió a la defensa.

Publicidad

La nueva temporada del reality show Rica, famosa, latina cuenta con la participación de la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores. Y es que, la guatemalteca ha dado mucho de qué hablar y ha sido bastante atacada por algunas de las otras participantes por su forma de ser y su pasado.

La modelo y empresaria ahora es víctima de los comentarios negativos de Marcela Iglesia, quien la llamó “put* ignorante”. Al ser una de las nuevas, le cuestionaron acerca de su pasado y de cómo conoció a Edwin Luna.

Fue en una de las entrevistas que se realizaron para comentar lo que sucede durante la emisión, en donde la argentina se le fue con todo a la esposa del líder de La Trakalosa de Monterrey. “Ahora resulta que esta zorr* de Kimberly se quiere hacer la monja y nosotras somos las put*s”, arranca diciendo Marcela.

Asimismo, agrega: “Querida, yo no tengo cola que me pisen. ¿Sabes lo que sos vos? Sos una put* ignorante”. “Pero si Edwin la sacó de la mala vida, le puso pan a esa boca hambrienta y hasta zapatos a esos pies descalzos que andaban deambulante por la sierra madre guatemalteca. Digamos la verdad, por favor”, añadió.

Ante los hechos, fue el mismo Edwin Luna quien salió en defensa de su esposa y de los guatemaltecos.

Las declaraciones de Edwin Luna…

“Lo que no estoy de acuerdo es que te refieras a la gente de Guatemala como gente descalza y de la sierra”, comienza afirmando el cantante. Además, afirma: “¿Tú crees que Guatemala es un rancho? No tienes el honor de conocer ese país y no sabes lo maravillosa que es la gente de Guatemala. En Guatemala tienen mucha más inteligencia que ella”.

Finalmente, Luna invitó a sus seguidores a que le comentaran a Iglesias sobre lo lindo que es Guatemala.

(Visited 20 times, 20 visits today)

Publicidad