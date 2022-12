Ingrid Coronado sobre Fernando del Solar: “era mi enemigo”

En entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, Coronado afirmó que, pese a lo que se dijo, ella no fue quien decidió terminar su matrimonio con Fernando del Solar, cuando el famoso fue diagnosticado con cáncer.

Ingrid Coronado se sinceró y habló de toda la situación que pasó tras su polémica separación de Fernando del Solar, presentador que murió en junio de 2022 a los 49 años. La conductora destacó que la campaña en su contra habría sido alimentada por el padre de sus hijos.

En entrevista con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, Coronado afirmó que, pese a lo que se dijo, ella no fue quien decidió terminar su matrimonio con Fernando del Solar, cuando el famoso fue diagnosticado con cáncer.

“Me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero, a partir de ese momento, él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’… ¿Cómo se puede abandonar a una persona que se va?”, declaró Coronado.

De acuerdo con la popular conductora, Fernando del Solar fue parte de la campaña de desprestigio en su contra por, supuestamente, abandonar al padre de sus hijos menores, en medio de la lucha contra el cáncer que padecía.

“Todo el tiempo se estaba hablando mal de mí. Todo el tiempo me estaban atacando… Todo ese tiempo, cuando venían todos esos trancazos, le hablaba y le decía ‘me están atacando, me están destruyendo’ y sólo me decía ‘así es la gente’… Yo creía que era la revista, que era la otra conductora, siempre creía que era otra persona, nunca creí que era él”.

Ingrid Coronado y su proceso legal contra un revista

Es hasta que inicia el proceso legal de Ingrid Coronado contra una popular revista de espectáculos cuando se da cuenta de que el fallecido conductor. y padre de dos de sus hijos. estaba detrás de la campaña de desprestigio.

“Cuando recibo la respuesta de la demanda me encuentro que la revista había solicitado a dos testigos de su lado: al papá de Emiliano (Charly López) y al papá de Luciano y Paolo (Fernando del Solar). Con eso me di cuenta de dónde venía la información. Ya no te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o el darme cuenta de que me estaba enfrentando a que la persona que yo más había amado en mi vida ahora era mi enemigo”, agregó.

La famosa destacó que la situación que enfrentó y los constantes ataques en su contra la llevaron a vivir, también, una crisis en su carrera.

“Yo perdí todo. Toda esta carrera que había construido a base de amor y a ser responsable, yo he cuidado mi trabajo siempre. Veía cómo se caía, se caían los clientes, el prestigio, las campañas, se caía el público, todo el día, me atacaban, me decían cosas espantosas, y siento que la gente olvidaba que sí soy una conductora, pero también soy ser humano. Cada mensaje que me llegó me lastimó”.

