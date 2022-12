¡Da la cara! Escenario y pantalla se caen en concierto de Fonseca en Guatemala

El famoso artista colombiano compartió un video en donde habló de todos los percances que sufrió en el país.

Fue el pasado tres de noviembre cuando el cantante colombiano Fonseca se presentó en Guatemala. Como es costumbre, el artista arribó al país lleno de energía para contagiar a todos los guatemaltecos con su música.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que por un video compartido en Tik Tok, el famoso habló de todos los percances que sufrió en el país. “Yo creo que ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que pasan en un concierto”, se le escucha decir al colombiano al inicio del video.

Posteriormente, el intérprete de canciones como “Te mando flores” y “Vine a buscarte”, cuenta detalladamente todo lo que le tocó vivir. Primero habló de la columna y la pantalla que se cayeron durante el montaje del escenario.

“Quiero contarles que para Guatemala, desde ayer, empezamos a tener una serie de percances”, se le escucha decir. Además, Fonseca continúa: “En esta oportunidad tuvimos series percances. Tuvimos problemas con una de las columnas que se dobló y la pantalla también se cayó al piso en pleno montaje”.

Asimismo, destacó que todo se salió de control, pero que siempre trabajaron con la seguridad de las personas. “Además, tuvimos problemas con las maletas, no llegaron las guitarras, no llegó el equipo de video, no llegó mi maleta”, agregó.

Finalmente, el artista comentó que: “al final del día no solo son las fotos perfectas que ustedes ven, hay todo un camino y todo un equipo que está ‘guerreando’ para que se lo gocen”. Además, se explicó que la caída de la columna y la pantalla se dieron debido a los fuertes vientos del sábado.

Al final, el colombiano ofreció un concierto en el que no faltaron sus grandes éxitos, los cuales hicieron bailar a todos los asistentes al show que se llevó a cabo en Cayalá.

