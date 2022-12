Belinda sube al escenario y su candente atuendo muestra la tanga

La cantante derrochó sensualidad durante su más reciente show, pues mientras bailaba y cantaba, sus fanáticos quedaron encantados con su atrevido atuendo.

Belinda sigue demostrando que su vida después de Christian Nodal está mejor que nunca, pues ha decidido a mostrarse más sensual que de costumbre, hasta arriba del escenario.

Ahora la cantante subió a cantar con un impactante atuendo que cautivó a todos los presentes. Ella lució un pantalón de color negro que parece de cuero y que tenía una tanga incorporada y se le ve por sus caderas como si fuese verdaderamente su ropa interior.

Vistiendo este sexy conjunto, acompañada de una camisa hasta la cintura y de mangas largas ella bailó y cantó desde el escenario en compañía de sus músicos.

Siempre que @belindapop canta luz sin gravedad se me pone la piel chinita 😭😭😭. Belinda en Chignahuapan, puebla. pic.twitter.com/FwoU4sCRnb

“#Belinda deja el escenario echando candela y su vestuario con tanga incluida se lleva las miradas”, escribieron varios algunos medios que viralizaron las imágenes.

En Halloween también cautivó con su sensualidad con un terrorífico disfraz. Su rostro maquillado con cortes como que si su piel estuviese afectada y un ajustado vestido negro complementaron el look.

Belinda confesó que a lo largo de su vida ha cometido los siete pecados capitales, pero dijo que la gula es el que más repite.

La estrella de origen español confesó en entrevista con el diario El Universal que le encanta comer de todo.

“Todo el chocolate blanco me encanta, me gustan las pastas, todo lo que tenga que ver con risotto, con trufa, me gusta mucho”. Señaló que las hamburguesas de McDonald’s le “fascinan” y hasta tiene su “Beliburguer”.