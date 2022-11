Muere Jason David Frank, el famoso Power Ranger Verde

El actor, conocido por su papel de Tommy Oliver en la popular franquicia televisiva, falleció a los 49 años de edad.

Tras una serie de rumores que comenzaron a circular durante la madrugada de este domingo, finalmente se confirmó la muerte de Jason David Frank, el famoso Power Ranger Verde.

El actor saltó a la fama con papel de Tommy Oliver, en la popular franquicia televisiva. David, que tenía cuatro hijos y recientemente tuvo que pasar por un divorcio, falleció a los 49 años de edad.

Las causas de su muerte no se han dado a conocer oficialmente, pero su deceso fue confirmado por el actror Walter E. Jones, quien participó en la primera temporada, y un amigo de Frank, el entrenador Mike Bronzoulis.

Él deja un legado televisivo que incluye a las primeras temporadas de Mighty Morphin Power Rangers, en donde ganó gran popularidad con el rol de Tommy, un joven estudiante que cae en las redes de Rita Repulsa y termina redimiéndose como el Green Ranger.

Lamentan muerte del actor

A raíz de la popularidad de Frank, y la forma en que marcó a la historia central de los Power Rangers, la noticia de su deceso fue recibida con pesar por los fanáticos en redes sociales, quienes lamentaron su deceso y remarcaron su impacto por la noticia.

“No puedo creer, esta noticia si me destroza el alma, DEP amigo”

“Gracias por alegrar la infancia de toda una generación. Descansa en paz. 🙏”

“Se despierta uno bien contento para ver el mundial, entras a Twitter y lees que murió #JasonDavidFrank, no es justo”

Su entrenador y amigo señaló: “QEPD mi hermano de otra madre Jason David Frank Todavía estoy en shock Me siento terrible, me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y oraciones por su esposa Tammie y sus hijos, preso para que Dios los lleve a través de este momento difícil”.

He’s has left behind a legacy and 4 kids Who are probably devastated right now because your dad is gone I couldn't imagine what they're feeling right now

rest in peace Jason David Frank and long live the original green ranger and white ranger and red ranger and black ranger🙏🏾🕊🥲 pic.twitter.com/zPv0VsH4sH

