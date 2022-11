Bebe Rexha hace desbordar sus senos en los American Music Awards

La famosa cantante derrochó sensualidad en su paso por la alfombra roja del evento que se lleva a cabo en Los Ángeles.

Esta noche se lleva a cabo una edición más de los American Music Awards que se celebran en Los Ángeles, Estados Unidos. Bebe Rexha es una de la invitadas especiales a la premiación, por lo que decidió lucir espectacular en la alfombra roja.

En esta ocasión, la famosa artista optó por enfundarse en su totalidad en un vestuario color rojo. Sin embargo, sus atributos fueron los que más llamaron la atención de sus miles de fanáticos.

Y es que, el ajustado vestido de la intérprete de canciones como “In the Name of Love” y “Break My Heart Myselft”, destacaba por completo sus senos. Muchos aseguraron que la famosa lucía espectacular con el vestido de vuelos que utilizó para el evento.

La prestigiosa celebración premiará a los mejores exponentes de diversos géneros, con la particularidad de que dichos galardones fueron elegidos por los fanáticos. Artistas de la talla de Bad Bunny, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Harry Styles, Beyoncé y BTS, entre otros competirán en diversas categorías.

El anfitrión en esta ocasión es Wayne Brady, conocido músico, actor y productor, quien poco a poco develará a los ganadores de todas y cada una de las categorías. En esta ocasión, Pink rendirá un tributo a Olivia Newton John, la actriz y cantante recientemente fallecida.

Mientras que Charlie Puth y Ari Lennox rendirán homenaje a Lionel Richie como Premio Icon de los AMAs 2022.

Bebe Rexha presentará nuevo tema…

El resto de invitados presentarán sus canciones con las que están copando las listas de ventas como por ejemplo David Guetta, Bebe Rexha e Imagine Dragons. Cabe destacar que Bad Bunny es el artista más nominado de los premios, ya que figura en ocho categorías.

Rosalía es la única representante española nominada en los American Music Awards en dos categorías: Mejor artista latina y Mejor álbum Latino.

